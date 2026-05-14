Ucraina, soccorritori tra le macerie a Kiev dopo gli attacchi russi: decine i feriti

Giovedì mattina presto la Russia ha sferrato un massiccio attacco con droni e missili contro la capitale ucraina. Secondo le autorità locali, l’attacco ha causato almeno un morto e 33 feriti. Gli attacchi hanno colpito infrastrutture civili ed edifici residenziali in diverse città, ha dichiarato il primo ministro ucraino Yuliia Svyrydenko, con Kiev che ha subito le perdite più gravi. I danni sono stati registrati in sei distretti della capitale, secondo quanto riferito da Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare di Kiev. Anche le città di Kremenchuk, Bila Tserkva, Kharkiv, Sumy e Odessa sono state prese di mira nell’attacco, che ha visto l’impiego sia di missili balistici che da crociera russi, ha affermato Tkachenko. Nel quartiere Darnytsia di Kiev, un edificio residenziale a più piani è crollato parzialmente, seppellendo alcune persone sotto le macerie. Almeno 27 persone sono state salvate dal luogo dell’incidente, secondo quanto riferito dal Servizio di emergenza ucraino.