Ucraina, massiccio attacco di droni e missili russi su Kiev: le immagini dei soccorsi

All’alba di oggi la Russia ha sferrato un massiccio attacco con droni e missili su Kiev, ferendo almeno quattro persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali. I danni sono stati registrati in sei distretti della capitale ucraina. Sono stati danneggiati edifici residenziali e infrastrutture civili. Nel distretto di Darnytsia, un edificio residenziale a più piani è parzialmente crollato, seppellendo le persone sotto le macerie. Secondo il Servizio di emergenza ucraino, almeno 10 persone sono state estratte vive. Nel distretto di Dnieper, un drone ha colpito il tetto di un edificio residenziale di cinque piani. Anche un altro edificio nel distretto di Dniprovskyi è stato danneggiato. L’attacco è avvenuto poche ore dopo un altro attacco diurno a Kiev che ha causato la morte di almeno sei persone. In quell’attacco sono stati impiegati almeno 800 droni, hanno dichiarato le autorità.