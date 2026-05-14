Giro d’Italia 2026, Ballerini vince a Napoli: prima vittoria azzurra

Davide Ballerini regala all’Italia la prima vittoria in questa edizione del Giro d’Italia 109, imponendosi nella sesta tappa da 142 chilometri, da Potenza a Napoli. Il corridore della XDS Astana vince in volata in Piazza del Plebiscito, approfittando di una caduta avvenuta nell’ultima curva, a circa 400 metri dal traguardo, su pavé bagnato, che coinvolge diversi velocisti, tra cui Jonathan Milan. Alle sue spalle chiudono il belga Jasper Stuyven e il francese Paul Magnier. Decisivo il finale caotico, che vede Ballerini resistere al ritorno degli avversari e conquistare un successo inseguito da anni. In classifica generale resta in maglia rosa il portoghese Afonso Eulalio, che mantiene anche la maglia bianca Conad, mentre domani il Giro affronta la tappa con arrivo in salita sul Blockhaus.
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