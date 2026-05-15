Giro d'Italia, Vingegaard vince la tappa del Blockhaus

(LaPresse) Jonas Vingegaard ha vinto la settima tappa del Giro d’Italia, la Formia-Blockhaus. Decisiva l’azione a circa 4,5 km dalla fine quando ha staccato l’azzurro Giulio Pellizzari, arrivato al traguardo con poco più di un minuto di ritardo. Vingeegard ha preceduto l’austriaco Felix Gall. Il portoghese Afonso Eulalio resta maglia Rosa e leader della maglia Bianca, sponsorizzata da Conad. Giornata difficile, invece, per Igor Arrieta che oggi indossava la maglia riservata al miglior giovane del Giro d’Italia.