Cina-Usa, l’arrivo di Trump a Pechino e la stretta di mano con Xi Jinping

Xi Jinping ha inaugurato con una calorosa cerimonia, a Pechino, la visita di Donald Trump. I due leader erano fianco a fianco mentre venivano eseguiti gli inni nazionali dei rispettivi Paesi, prima di passare in rassegna la guardia d’onore militare. Centinaia di bambini delle scuole elementari hanno eseguito delle coreografie di benvenuto. Xi e Trump si sono poi recati a un incontro bilaterale che difficilmente porterà a importanti progressi su questioni chiave come il commercio, le relazioni degli Stati Uniti con Taiwan o la guerra in Iran.