Trump in Cina da Xi Jinping: “Avremo un futuro fantastico insieme”

Donald Trump è a Pechino, dove ha incontrato il leader cinese Xi Jinping. Secondo quanto comunicato dalla Casa Bianca, i due hanno discusso per circa due ore di alcuni dei principali dossier sul tavolo: dal commercio agli affari esteri, con un focus inevitabile sulla situazione di Taiwan. Un colloquio che Trump ha definito ottimo e in seguito al quale ha visitato il Tempio del Cielo della capitale. “È un posto magnifico. La Cina è bellissima”, ha dichiarato parlando con un gruppo di giornalisti.

L’entusiasmo del tycoon: “Il rapporto con Pechino sarà migliore che mai”

Il presidente Usa sarebbe rimasto soddisfatto del vertice con l’omologo cinese. “Avremo un futuro fantastico insieme“, avrebbe detto il tycoon a Xi, dicendosi onorato della visita a Pechino. Trump ha definito “eccezionale” il rapporto con il presidente, parlando di “grande rispetto” per un “grande leader” e di essere suo amico. Il capo della Casa Bianca ha poi fatto riferimento alla delegazione con cui è arrivato nel Paese a per discutere di scambi commerciali, ricordando il gruppo di imprenditori che ha portato con sé – tra cui il ceo di Tesla Elon Musk, il ceo di Nvidia Jensen Huang e il ceo di Apple Tim Cook.

“Abbiamo persone straordinarie”, ha detto Trump, “Oggi sono qui per rendere omaggio a voi e alla Cina: non vedono l’ora di fare affari. Da parte nostra sarà totalmente reciproco. Il rapporto tra Pechino e Washington sarà migliore che mai“. Poi, rivolgendosi direttamente a Xi: “Lo dico a tutti. Lei è un grande leader. A volte alla gente non piace che lo dica, ma lo dico comunque, perché è vero”.

I colloqui tra le due delegazioni nella Grande sala del popolo. (Maxim Shemetov/Pool Photo via AP)

Xi Jinping: “Usa e Cina dovrebbero essere partner, non rivali”

Gli scambi commerciali sono stati il tema principale affrontato dai due leader. Per Xi Jinping Usa e Cina “dovrebbero essere partner e non rivali”, sottolineando di essere felice di ricevere Trump in un momento in cui il mondo si trova di fronte a un “bivio”. Il presidente cinese ha concordato con l’omologo americano, prevedendo che il 2026 sarà un “anno storico e epocale” per le relazioni tra i due Paesi.

“La Cina e gli Stati Uniti hanno più interessi in comune che divergenze“, ha detto Xi. “Il successo in un ambito rappresenta un’opportunità per l’altro, e una relazione bilaterale stabile è un bene per il mondo. I due Paesi dovrebbero aiutarsi a vicenda per raggiungere il successo e prosperare insieme, e trovare il modo giusto affinché le grandi potenze possano andare d’accordo nella nuova era. Attendo con impazienza le nostre discussioni sulle principali questioni importanti per noi e per il mondo, e di lavorare insieme a voi per tracciare la rotta e guidare la grande nave delle relazioni cino-americane, in modo da rendere il 2026 un anno storico e memorabile che apra un nuovo capitolo nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti”.

Xi Jinping si è espresso anche sulle guerre commerciali, affermando che “I fatti hanno dimostrato più e più volte che queste non hanno vincitori. Laddove esistono disaccordi e attriti, la consultazione paritaria è l’unica scelta giusta”, ha detto, invitando tanto Washington quanto Pechino a mantenere “congiuntamente lo slancio positivo che hanno faticosamente creato”.

Xi Jinping accompagna Donald Trump nella visita al Tempio del Cielo. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Sempre sul fronte commercio, Xi Jinping ha dichiarato che le aziende americane stanno partecipando attivamente al processo di riforma e apertura della Cina, con benefici reciproci. Ha aggiunto poi che il suo Paese accoglie con favore il rafforzamento della cooperazione reciprocamente vantaggiosa con gli Stati Uniti e ritiene che le imprese americane avranno prospettive ancora più ampie in Cina.

Il confronto su Medio Oriente, Ucraina e Corea del Nord

Tra i temi in discussione non poteva mancare un focus su quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Ucraina. Una delle questioni principali che aleggia sul vertice, osserva Cnn, è se Trump riuscirà a convincere Xi ad aiutarlo a porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, di cui Pechino è alleata e su cui esercita notevole influenza in quanto principale acquirente del suo petrolio. Secondo quanto dichiarato dal ministero degli esteri cinese, i due avrebbero parlato anche della Corea del Nord.

Il caso Taiwan, il monito di Xi: “Potrebbero esserci conflitti se la situazione fosse mal gestita”

Inevitabile il confronto sulla questione Taiwan, che negli ultimi anni ha alimentato le tensioni tra Cina e Stati Uniti. Xi Jinping non ha escluso che i due Paesi potrebbero avere dei “conflitti” se la partita dell’isola asiatica fosse mal gestita. “La salvaguardia della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan è il principale denominatore comune tra Cina e Stati Uniti”, ha affermato Xi. “La questione di Taiwan è la più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Se gestita correttamente, la relazione bilaterale godrà di una stabilità complessiva, altrimenti i due Paesi avranno scontri e persino conflitti, mettendo a grave rischio l’intera relazione. L’indipendenza di Taiwan e la pace tra le due sponde dello Stretto sono inconciliabili come il fuoco e l’acqua”.

La reazione di Taiwan: “Cina unico rischio per la pace della regione”

Al termine del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, il ministero degli Esteri dell’isola asiatica ha replicato alle parole di Xi Jinping, ribadendo che la Cina è “attualmente l’unico rischio per la pace e la stabilità regionale”. A riprova di ciò, ha citato le “minacce militari” e le attività nella zona grigia intorno a Taiwan e nella regione, aggiungendo che “Pechino non ha il diritto di avanzare rivendicazioni a nome di Taiwan a livello internazionale“.

Sollecitata dai giornalisti, la portavoce del governo Michelle Lee ha dichiarato che “Gli Stati Uniti hanno ribadito il loro fermo sostegno a Taiwan e noi ne siamo molto grati. Il governo considera positivamente tutte le azioni che contribuiscono alla stabilità regionale e alla gestione dei potenziali rischi derivanti da un’espansione autoritaria”.