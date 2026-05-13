Hantavirus, Bertolaso: "In poche ore rintracciato e isolato turista inglese"

La comunicazione dalle autorità inglesi competenti che informava della presenza in Italia di un cittadino inglese che era stato in contatto con la donna deceduta per l’Hantavirus “è arrivata alle 14.14” e in breve tempo è stato rintracciato. A raccontare i tempi della ‘ricerca’ del cittadino inglese è l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, nel corso del punto stampa sul caso del turista inglese – risultato negativo ai primi accertamenti sull’Hantavirus – in quarantena all’ospedale Sacco di Milano. “Sapevamo che una cittadino inglese, residente a Sant’Elena, aveva volato sul volo sul quale era presente purtroppo la donna che poi è deceduta a causa dell’hantavirus – ha detto – Ero al ministero con Campitiello e Schillaci perché ci stavamo occupando della riforma della medicina territoriale e abbiamo organizzato l’attività che era innanzitutto quella di tracciamento e identificazione del cittadino inglese”.