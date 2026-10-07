Cisgiordania, l’esercito israeliano demolisce la casa di un palestinese accusato di un omicidio

L’esercito israeliano ha demolito mercoledì la casa di un palestinese accusato di aver ucciso un israeliano nei pressi di una sorgente d’acqua in Cisgiordania. Il fratello dell’accusato, Nather Samara, ha detto che la demolizione ha distrutto anche la sua abitazione. Il palestinese, Qadri Samara, è stato ferito e arrestato dalle forze israeliane dopo l’attacco. Secondo l’esercito, avrebbe aperto il fuoco da un veicolo prima di fuggire a piedi. L’attacco è avvenuto poche ore prima dello Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico. L’uomo ucciso, Netanel Shakron, 36 anni, era residente nell’insediamento israeliano di Alei Zahav.