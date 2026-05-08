Ucraina, Zelensky avverte gli alleati di Mosca: “Non andate alla parata del 9 maggio”

(LaPresse) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha lanciato un avvertimento ai Paesi alleati della Russia invitandoli a non partecipare alla parata per la vittoria della Seconda Guerra Mondiale prevista il 9 maggio a Mosca, mentre il Cremlino ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale per la giornata. “In questi giorni abbiamo ricevuto messaggi da alcuni Stati vicini alla Russia secondo cui i loro rappresentanti intendono essere a Mosca. È un desiderio strano in un momento come questo. Non lo raccomandiamo”, ha dichiarato Zelensky in un discorso pubblicato sui social. Il presidente ucraino ha accusato Mosca di utilizzare la celebrazione come strumento di propaganda, sostenendo che la Russia voglia “il permesso dell’Ucraina per organizzare la propria parata”, così da poter “sfilare tranquillamente per un’ora una volta all’anno, per poi tornare a uccidere la nostra gente e a fare la guerra”. Zelensky ha inoltre affermato che, secondo Kiev, le autorità russe starebbero già parlando di possibili nuovi attacchi dopo il 9 maggio. “È una logica strana e sicuramente contorta da parte della leadership russa”, ha aggiunto il leader ucraino.