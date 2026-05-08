Ucraina, Zelensky: “Da Mosca nemmeno un simbolico cessate il fuoco, risponderemo”

Gli attacchi della notte in Ucraina “mostrano chiaramente che, da parte russa, non c’è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessare il fuoco al fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, l’Ucraina risponderà oggi nello stesso modo. Difenderemo le nostre posizioni e la vita delle persone. La Russia deve porre fine alla sua guerra, e tutti vedranno davvero quando inizierà il movimento verso la pace. Gloria all’Ucraina!” Lo scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mentre è in corso la tregua annunciata dalla Russia nell’anniversario della vittoria durante la Seconda guerra mondiale.

“Nel corso della notte scorsa, l’esercito russo ha continuato a colpire le posizioni ucraine. Alle 7 del mattino, sono stati registrati più di 140 attacchi sulle posizioni di prima linea. Durante la notte, i russi hanno condotto 10 attacchi, il numero maggiore di essi nel settore di Slovyansk. Hanno anche lanciato più di 850 assalti con droni di vari tipi – FPV, “Lancet” e altri. C’erano anche droni d’attacco. L’uso di droni da ricognizione nei cieli sopra le comunità di prima linea non si è fermato”.

Yaroslavl, more than 700 kilometers from Ukraine’s state border. An oil sector facility that was of great importance for financing Russia’s war.



I thank the Armed Forces of Ukraine and our military intelligence for this manifestation of justice. Ukraine’s long-range sanctions… pic.twitter.com/42OeP0K44t — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2026

Mosca: “Ucraina viola cessate il fuoco, rispondiamo”

“Nonostante la dichiarazione di cessate il fuoco, le forze armate ucraine hanno continuato a sferrare attacchi con droni e artiglieria contro le postazioni delle nostre truppe, nonché contro obiettivi civili nelle zone di confine delle regioni di Belgorod e Kursk”. Lo afferma in una nota il ministero russo della Difesa, aggiungendo che l’esercito russo ha risposto alle violazioni di cessate il fuoco lanciando attacchi di rappresaglia. Lo riportano le agenzie di stampa russe. La dichiarazione giunge alla vigilia della festività russa del 9 maggio, quando nel Paese si celebra il Giorno della vittoria, che ricorda l’anniversario della sconfitta della Germania nazista nella Seconda guerra mondiale. Mosca ha dichiarato unilateralmente un cessate il fuoco per 8 e 9 maggio. L’Ucraina aveva risposto rilanciando con una sospensione delle ostilità anticipata, ma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha denunciato che mentre l’Ucraina era pronta a “garantire il silenzio totale”, Mosca ha ignorato il gesto di buona volontà e ha sferrato nuovi attacchi. “Vogliono il permesso dell’Ucraina per tenere la loro parata, in modo da poter scendere in piazza in sicurezza per un’ora una volta all’anno, per poi tornare a uccidere la nostra gente e a fare la guerra”, ha affermato Zelensky nel suo consueto discorso video serale di giovedì.

Mosca: intercettati e distrutti nella notte 264 droni

I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto nella notte 264 droni ucraini sopra regioni russe, sul Mar d’Azov e sul Mar Nero. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta l’agenzia Tass.”L’8 maggio 2026, tra la mezzanotte e le 07:00 ora di Mosca, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 264 droni ucraini ad ala fissa sulle regioni di Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Rostov, Ryazan, Smolensk, Tula, Ulyanovsk e Yaroslavl, sul territorio di Krasnodar, sulla Repubblica di Crimea, sulla Repubblica del Tatarstan, sulla regione di Mosca e sulle acque del Mar d’Azov e del Mar Nero”, ha riferito il Ministero della Difesa