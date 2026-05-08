Tajani vede Rubio: “Ribadita a Rubio importanza di Europa e Italia”

Le relazioni tra Europa e Stati Uniti “restano fondamentali”. È il messaggio lanciato dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine dell’incontro bilaterale alla Farnesina con il Segretario di Stato americano Marco Rubio. “Sono convinto che l’Europa abbia bisogno dell’America e che l’Italia abbia bisogno degli Stati Uniti, ma anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell’Europa e dell’Italia. Questo è il senso delle relazioni transatlantiche”, ha dichiarato Tajani parlando con i giornalisti. Nel corso del colloquio, i due rappresentanti hanno affrontato i principali dossier internazionali, con particolare attenzione alla crisi in Medio Oriente. Tajani ha ribadito il sostegno italiano a tutte le iniziative diplomatiche che possano portare a “un cessate il fuoco permanente”. Il ministro degli Esteri ha inoltre confermato la disponibilità dell’Italia a contribuire alla sicurezza nello Stretto di Hormuz, anche attraverso la presenza della Marina Militare, una volta raggiunta una tregua stabile, per operazioni di sminamento e tutela della libertà di navigazione. Nel confronto con Rubio si è parlato anche della situazione in Libano. Tajani ha sottolineato l’importanza della stabilità del Paese e la disponibilità italiana a continuare a sostenere il rafforzamento delle forze armate libanesi e le missioni internazionali nell’area.