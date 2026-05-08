Marco Rubio a Roma, il segretario Usa vede Tajani e Meloni – La diretta

Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma, per l’incontro con Giorgia Meloni, dopo aver incontrato ieri in Vaticano Papa Leone XIV. Prima la visita alla Farnesina per il bilaterale con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. In agenda, come riporta in una nota la Farnesina, un confronto sui principali temi dell’agenda internazionale e il rafforzamento dei rapporti Italia-USA. Al centro, la guerra in Iran, la crisi nello Stretto di Hormuz e le iniziative per la libertà di navigazione, il cessate il fuoco tra Libano e Israele e il disarmo di Hezbollah, il futuro post-UNIFIL, l’Ucraina e la transizione in Venezuela e a Cuba. Tajani e Rubio discuteranno anche di relazioni UE-USA, incluso il tema dei minerali critici.

Marco Rubio a Roma Inizio diretta: 08/05/26 11:00 Fine diretta: 08/05/26 20:00