Marco Rubio a Roma, il segretario Usa vede Tajani e Meloni – La diretta

Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma, per l’incontro con Giorgia Meloni, dopo aver incontrato ieri in Vaticano Papa Leone XIV. Prima la visita alla Farnesina per il bilaterale con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. In agenda, come riporta in una nota la Farnesina, un confronto sui principali temi dell’agenda internazionale e il rafforzamento dei rapporti Italia-USA. Al centro, la guerra in Iran, la crisi nello Stretto di Hormuz e le iniziative per la libertà di navigazione, il cessate il fuoco tra Libano e Israele e il disarmo di Hezbollah, il futuro post-UNIFIL, l’Ucraina e la transizione in Venezuela e a Cuba. Tajani e Rubio discuteranno anche di relazioni UE-USA, incluso il tema dei minerali critici.
Con il segretario di Stato americano “ho parlato della questione Venezuela, dell’Europa e dell’area del Mediterraneo africano, ribadendo l’importanza della presenza americana in Europa per rafforzare l’Alleanza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine dell’incontro bilaterale con Marco Rubio.
“Le relazioni transatlantiche sono fondamentali”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine dell’incontro bilaterale alla Farnesina con il segretario di Stato Usa Marco Rubio. “Siamo favorevoli, sostenendo tutte le iniziative che possano portare a un cessate il fuoco permanente”, ha aggiunto Tajani parlando ai giornalisti della situazione in Medioriente. “Ho ribadito a Rubio la disponibilità dell’Italia a essere presente con la nostra Marina Militare, una volta raggiunto un cessate il fuoco stabile, per lo sminamento e la garanzia della libertà di navigazione”, ha concluso Tajani riferendosi alla situazione nello Stretto di Hormuz.
Nell’incontro con Rubio “ho accennato la questione dei dazi, ma non è competenza del segretario la materia commerciale, quindi ho detto soltanto che noi non vogliamo guerre commerciali, siamo favorevoli a un grande mercato, Europa, Stati Uniti, Canada, Messico, questa è la nostra posizione”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine dell’incontro con il segretario di Stato americano alla Farnesina.
“Sono convinto che l’Europa ha bisogno dell’America e l’Italia ha bisogno dell’America, ma anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell’Europa e dell’Italia. Queste sono le relazioni transatlantiche”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, riferendo del suo incontro con il segretario di Stato Usa Marco Rubio alla Farnesina.
Il Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, Marco Rubio, è arrivato a palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ad accogliere Rubio nel cortile interno della sede del governo il consigliere diplomatico della premier, Fabrizio Saggio. La stretta di mano tra Meloni e Rubio è invece andata in scena poco dopo, a favore di fotografi e telecamere, nella Sala dei Galeoni. I due si sono poi allontanati per cominciare l’incontro. “Come stai?”, ha chiesto Meloni al suo ospite prima di posare per le foto. Nella delegazione Usa c’è anche l’ambasciatore degli Usa in Italia, Tilman J. Fertitta.
Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha lasciato la Farnesina, dove ha avuto un incontro bilaterale con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il colloquio è durato circa un’ora.
Il sindaco di Casale Monferrato, Manuel Capra, è intervenuto alla Farnesina in occasione dell’incontro tra il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il segretario di Stato Usa Marco Rubio, ricordando il legame genealogico tra la famiglia Rubio e il territorio del Monferrato. “Questo legame è qualcosa che lei stesso ha ricordato con orgoglio – ha detto Capra rivolgendosi a Rubio – contribuendo a rafforzare il senso di vicinanza che idealmente unisce la storia della sua famiglia con la comunità di Casale Monferrato. In questo contesto – ha aggiunto Capra – presentarle questi documenti costituisce un riconoscimento formale di tale legame e rappresenta un gesto di alto valore simbolico e istituzionale, capace di onorare una storia condivisa che attraversa generazioni e confini”, ha concluso.
Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha invitato il segretario di Stato americano, Marco Rubio, a visitare la regione. “La vogliamo come nostro ospite in Piemonte, perchè il Piemonte è la sua casa”, ha detto Cirio dopo la consegna dell’albero genealogico piemontese a Rubio, alla Farnesina per un incontro con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “La storia del Piemonte è la storia dell’Italia. Per noi è stata una notizia meravigliosa scoprire le sue origine piemontesi, e oggi le abbiamo portato i risultati della ricerca sulla sua famiglia, condotta negli archivi municipali e della chiesa di Casale, che certificano la storia della sua famiglia”, ha aggiunto Cirio rivolgendosi al segretario di Stato americano. “Le sue origini piemontesi sono un grande onore per me, siamo molto orgogliosi della forza e fermezza del legame di amicizia e gratitudine del Piemonte verso gli Stati Uniti”, ha concluso.
Il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra, hanno consegnato al segretario di Stato americano Marco Rubio, in visita alla Farnesina per il bilaterale con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, i documenti che attestano le sue origini italiane e, nella fattispecie, piemontesi. “È per me un grande onore, una ragione in più per essere tornato”, ha affermato Rubio. “Il mio abbonamento a Babel è scaduto”, ha scherzato Rubio. “Ma la prossima volta che tornerò in Italia, e in Piemonte, parlerò in Italiano”, ha promesso. Il segretario di Stato Usa ha sottolineato come la consegna di questi documenti possa essere “un’ispirazione per lavorare insieme – Italia e Stati Uniti – nel futuro”.