Papa Leone XIV, saluto a sorpresa ai fedeli in piazza: "Buongiorno Pompei"

(LaPresse) Intervento a sorpresa di Papa Leone XIV all’altare allestito in piazza San Bartolo Longo, davanti al Santuario di Pompei, dove migliaia di fedeli si sono radunati in attesa della Supplica alla Madonna del Rosario. “Buongiorno Pompei, grazie per la vostra presenza”, ha detto il Pontefice salutando la folla. Il Pontefice ha poi invitato i fedeli alla preghiera comune. A questo punto, Leone XIV è entrato nel Santuario per la venerazione delle spoglie del fondatore, Bartolo Longo, e per incontrare i vescovi presenti. Successivamente celebrerà la Santa Messa in piazza con la tradizionale Supplica alla Madonna. Il Santo Padre ha raggiunto Pompei a bordo di un’auto elettrica scoperta, dopo essere atterrato in elicottero e aver incontrato il “Tempio della Carità” nella sala Luisa Trapani. Lungo il percorso, migliaia di fedeli hanno salutato il Papa ai lati delle strade, accompagnandolo fino al Santuario per una delle celebrazioni più attese della giornata.