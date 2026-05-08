Papa Leone XIV in visita a Pompei e Napoli: un anno fa la fumata bianca in Piazza San Pietro – la diretta

Papa Leone XIV è arrivato a Pompei per la visita pastorale che oggi lo porterà prima nella città mariana e poi a Napoli. Oggi Prevost celebra il primo anniversario dopo la fumata bianca dell’8 maggio 2025, come successore del defunto Papa Francesco. Al suo arrivo nell’area meeting del Santuario il Papa è stato accolto da monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo di Pompei, dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, dal prefetto di Napoli Michele di Bari, dal sindaco della Città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi e dal sindaco di Pompei Andreina Esposito. Nella sala Luisa Trapani, il Papa sta incontrando incontra “le Opere di Carità”, persone provenienti da contesti di disagio sociale, accolte nei diversi Centri del Santuario.

Papa Leone XIV a Pompei Inizio diretta: 08/05/26 09:19 Fine diretta: 09/05/26 00:00