Papa Leone XIV in visita a Pompei e Napoli: un anno fa la fumata bianca in Piazza San Pietro – la diretta

Papa Leone XIV è arrivato a Pompei per la visita pastorale che oggi lo porterà prima nella città mariana e poi a Napoli. Oggi Prevost celebra il primo anniversario dopo la fumata bianca dell’8 maggio 2025, come successore del defunto Papa Francesco. Al suo arrivo nell’area meeting del Santuario il Papa è stato accolto da monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo di Pompei, dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, dal prefetto di Napoli Michele di Bari, dal sindaco della Città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi e dal sindaco di Pompei Andreina Esposito. Nella sala Luisa Trapani, il Papa sta incontrando incontra “le Opere di Carità”, persone provenienti da contesti di disagio sociale, accolte nei diversi Centri del Santuario.
“È bello per me iniziare questa visita pastorale sulle orme di San Bartolo Longo, che ho avuto la gioia di canonizzare il 19 ottobre scorso”. Così Papa Leone XIV, nel suo saluto al Tempio della Carità nel Santuario di Pompei. “Qui nelle opere del Santuario – ha aggiunto – si sperimenta ogni giorno la potenza della resurrezione di Cristo, che nell’amore rigenera i cuori nella vita buona del Vangelo. Qui il Tempio della carità e il tempio della fede si sostengono a vicenda, la preghiera alimenta l’accoglienza, l’affetto, il servizio e l’impegno generoso di tanti nei centri educativi, nelle case famiglie nella mensa per i poveri intitolata a Papa Francesco. E l’amore compie miracoli che vanno ben oltre ogni aspettativa”. Il Papa ha ricordato che “quando San Bartolo giunte per la prima volta a valle di Pompei vi trovò una terra afflitta da tanta miseria, abitata da contadini molto poveri, funestata dalla malaria e dai briganti. Egli seppe vedere però in tutti il volto di Cristo, nei grandi e nei piccoli e in particolare negli orfani e figli dei carcerati, a cui fece sentire il palpito del cuore di Dio. A chi poi gli diceva che i suoi giovani erano destinati alla stessa sorte dei loro genitori, rispondeva che l’amore può spingere al bene anche i ragazzi più difficili, e che in ogni campo di azione solo la carità assicura vittorie certe, grandi e definitive. Aveva ragione, e lo ha dimostrato facendo di questo luogo con fede e con impegno un centro di vita cristiana e di devozione a Maria santissima conosciuto in tutto il mondo”.
“Un anno fa iniziava il pontificato di Papa Leone XIV. Dodici mesi segnati da parole di pace, vicinanza alle persone e da un forte richiamo alla responsabilità di ciascuno verso il prossimo, soprattutto in un tempo attraversato da guerre, sofferenze e divisioni. Un cammino che continua a ricordarci quanto siano importanti l’ascolto, il dialogo, il rispetto della dignità di ogni Persona e la costruzione di comunità capaci di prendersi cura gli uni degli altri”. Così sui social Alessandra Locatelli, ministra per le disabilità.
“Padre Santo benvenuto a Pompei, nella città di Maria e del Rosario, la città della Supplica, la preghiera che per ineffabili vie ha condotto Sua Santità da noi nel giorno del primo anniversario dell’elezione al soglio pontificio”. Così l’arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, accogliendo Papa Leone XIV nel Santuario di Pompei dove il Pontefice incontra gli ammalati e le persone con disabilità. “Con la sua visita pastorale si apre la porta del Tempio della Carità, che dall’8 maggio 1887 fa sintesi dei valori che hanno sostenuto la nascita e lo sviluppo della nuova Pompei. Oggi il benvenuto glielo dà una rappresentanza di bambini, ragazzi e adulti accolti nelle diverse opere che fanno corona al Santuario, nelle quali si attua una pedagogia intrisa di umanità, di fede, di amore e di preghiera”.
Ad un anno dalla sua elezione, la Comunità di Sant’Egidio “esprime affetto e vicinanza a Papa Leone XIV. Scelto a capo della Chiesa in un momento tra i più difficili della storia contemporanea, ha saputo, sin dalle sue prime parole, porre la pace al primo posto come condizione essenziale per la vita e lo sviluppo dei popoli e per la protezione dei più fragili e poveri, prime vittime delle troppe guerre in corso. A lui i nostri più calorosi auguri per il suo prezioso servizio all’unità della Chiesa, per la comunicazione del Vangelo e la missione che lo attende nel mondo”. Così la Comunità di Sant’Egidio in una nota.
“A Sua Santità Papa Leone XIV, a un anno dalla Sua elezione al soglio pontificio, rivolgo un pensiero di profondo affetto e gratitudine.Grazie per essere una guida instancabile nel richiamare il mondo al valore della pace e della diplomazia”. Così sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana.
“Beatissimo Padre, nel primo anniversario della Sua elezione al Soglio Pontificio, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, interpretando i sentimenti delle Chiese che sono in Italia, desidera esprimerLe affetto filiale, gratitudine sincera e rinnovata comunione. Dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro, nel Suo saluto al popolo di Dio, ha consegnato alla Chiesa e al mondo le parole del Risorto: ‘La pace sia con tutti voi’. In quel saluto, semplice e solenne, abbiamo riconosciuto la cifra del Suo ministero: annunciare Cristo, nostra pace, e indicare all’umanità una pace ‘disarmata e disarmante, umile e perseverante’”. Recita così il messaggio di auguri che la Presidenza della CEI ha inviato a Papa Leone XIV in occasione del primo anniversario dell’elezione al soglio pontificio.”In questo primo anno, segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la Sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace: non come formula astratta, ma come esigenza evangelica e compito quotidiano, via di verità, giustizia e dialogo. Le siamo grati per averci ricordato che la pace nasce dalla fede nel Risorto e si oppone al male con la forza mite e tenace del Vangelo. Ci ha mostrato con chiarezza paterna le coordinate del cammino: annuncio del Vangelo, costruzione della pace, promozione della dignità umana, cultura del dialogo. Ad Assisi, a conclusione della nostra Assemblea Generale, ci ha chiesto di essere «profezia di pace per il mondo». Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale, perché le nostre comunità – nelle parrocchie, nelle aree interne, nelle periferie urbane ed esistenziali – siano luoghi di ascolto, riconciliazione e prossimità”, prosegue il messaggio. “In un tempo nel quale la pace viene talvolta fraintesa, contestata o contrapposta alla sicurezza dei popoli, la Chiesa non rinuncia alla sua missione: predicare il Vangelo, servire la verità, custodire la vita, sostenere ogni sincero sforzo di dialogo. È questa la testimonianza che Lei continua ad offrire e che chiede anche a noi. Le Chiese che sono in Italia desiderano camminare con Lei, nella comunione con il Successore di Pietro e nella responsabilità verso il Paese. Mentre Le rinnoviamo gli auguri per questo primo anniversario, Le assicuriamo la preghiera corale delle comunità ecclesiali italiane, perché il Signore sostenga il Suo ministero e renda la Chiesa, sotto la Sua guida, segno umile e perseverante di quella pace che il Risorto continua ad annunciare al mondo: ‘La pace sia con tutti voi’”.
“Un anno di Pontificato. Grazie a Papa Leone XIV per la sua guida e per il suo costante impegno a favore della pace”. Così sui social il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.
“‘Habemus Papam’. Un anno fa, la fumata bianca sulla Cappella Sistina annunciava al mondo che la Chiesa aveva scelto il successore di Pietro.In questa occasione desidero rinnovare a Papa Leone XIV un pensiero riconoscente per il suo instancabile messaggio di fede, speranza, pace, dialogo tra i popoli e vicinanza agli ultimi. In un tempo complesso e segnato da grandi incertezze, la sua voce rappresenta un punto di riferimento a livello globale, per i cristiani e non solo”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social.