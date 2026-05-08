Papa Leone XIV in visita a Pompei, l'emozione dei fedeli: "Un regalo essere qui"

(LaPresse) Grande emozione a Pompei per la visita di Papa Leone XIV, atteso dai fedeli per una giornata dal forte valore spirituale e simbolico. Il Pontefice è atterrato pochi minuti prima delle 9 e ha subito incontrato le realtà impegnate nelle opere di carità del Santuario. In piazza, centinaia di persone hanno accolto con entusiasmo il suo arrivo, definendo il momento storico. Papa Leone XIV sarà infatti il primo Pontefice a presiedere la Supplica alla Madonna del Rosario nel giorno della festa, uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione mariana. “Preghiamo per la pace nel mondo e la fine delle guerre”, è il messaggio condiviso da molti fedeli presenti. La visita pastorale del Papa proseguirà tra Pompei e Napoli. All’arrivo nell’area meeting del Santuario, Leone XIV è stato accolto dalle autorità ecclesiastiche e civili, tra cui l’arcivescovo di Pompei monsignor Tommaso Caputo, il presidente della Regione Campania, il prefetto di Napoli e i sindaci dell’area metropolitana e della città di Pompei. Successivamente, nella sala “Luisa Trapani”, il Pontefice ha incontrato le “Opere di Carità”, realtà che accolgono persone provenienti da contesti di fragilità sociale e disagio, assistite nei diversi centri del Santuario.