Papa Leone XIV a Napoli, l'incontro con la madre del piccolo Domenico Caliendo

(LaPresse) Incontro con Papa Leone XIV per Patrizia Mercolino, madre di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto il 21 febbraio scorso all’ospedale Monaldi di Napoli dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. L’incontro è avvenuto nel Duomo di Napoli, prima tappa della visita pastorale del Pontefice nel capoluogo partenopeo. La donna – introdotta a Prevost dall’arcivescovo della città, cardinale Mimmo Battaglia – accompagnata dalla figlia maggiore, ha donato al Papa una foto del piccolo Domenico e una copia del libro “Un cuore bruciato” da lei scritto insieme all’avvocato Francesco Petruzzi, suo legale.