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venerdì 8 maggio 2026

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Papa Leone XIV a Napoli, l'incontro con la madre del piccolo Domenico Caliendo

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(LaPresse) Incontro con Papa Leone XIV per Patrizia Mercolino, madre di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto il 21 febbraio scorso all’ospedale Monaldi di Napoli dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. L’incontro è avvenuto nel Duomo di Napoli, prima tappa della visita pastorale del Pontefice nel capoluogo partenopeo. La donna – introdotta a Prevost dall’arcivescovo della città, cardinale Mimmo Battaglia – accompagnata dalla figlia maggiore, ha donato al Papa una foto del piccolo Domenico e una copia del libro “Un cuore bruciato” da lei scritto insieme all’avvocato Francesco Petruzzi, suo legale.