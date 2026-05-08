Messico, i BTS tornano in concerto dopo 8 anni: migliaia di fan in festa

(LaPresse) In Messico migliaia di fan dei BTS sono pronti per il primo concerto del gruppo sudcoreano nel Paese dal 2017, con persone arrivate da diverse parti dell’America Latina per assistere al tanto atteso ritorno della band. All’esterno della venue di Città del Messico, i fan vestiti di viola – il colore simbolo dei BTS e della loro community – si sono radunati molte ore prima dello spettacolo per scambiarsi piccoli regali e scattare foto con striscioni e poster dedicati ai membri del gruppo. Conosciuti per canzoni che affrontano temi come la salute mentale, l’accettazione di sé e le pressioni vissute dai giovani, i BTS hanno costruito negli anni una fanbase globale che va ben oltre il fenomeno K-pop. Molti fan descrivono infatti il messaggio della band come una fonte di sostegno e senso di appartenenza. L’entusiasmo per i concerti è stato accompagnato anche da polemiche legate alla vendita dei biglietti. Sui social, numerosi utenti hanno denunciato lunghe code virtuali, concerti esauriti in pochi minuti e prezzi alle stelle nel mercato della rivendita. La band è finita al centro dell’attenzione anche per la visita al Palazzo Nazionale, dove i BTS hanno incontrato la presidente messicana, Claudia Sheinbaum, salutando successivamente migliaia di fan da un balcone. L’ultima esibizione del gruppo in Messico risaliva al 2017, prima dell’ascesa definitiva al successo mondiale grazie ad album ai vertici delle classifiche, tournée sold out negli stadi e una delle fanbase più grandi al mondo. Per molti fan, questi concerti rappresentano la fine di un’attesa durata anni e il ritorno di una delle band più amate della scena musicale internazionale.