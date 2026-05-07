BTS in Messico, per le star del K-pop 50mila fan sotto il balcone del Palazzo Nazionale

Accoglienza da star mondiali per i BTS a Città del Messico, dove la band K-Pop sudcoreana ha salutato migliaia di fan dal balcone del Palazzo Nazionale insieme alla presidente Claudia Sheinbaum. Secondo le autorità messicane, circa 50mila persone hanno riempito in poche ore lo Zócalo per vedere il gruppo, tra cori, lacrime ed entusiasmo. L’evento arriva alla vigilia dei tre concerti sold-out che i BTS terranno nella capitale messicana all’Estadio GNP Seguros, impianto da oltre 65mila posti.
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