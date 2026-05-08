Meloni: "Con Rubio incontro franco e costruttivo tra nazioni alleate"

L’incontro con il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, è stato “molto ampio, molto costruttivo tra nazioni che chiaramente sono nazioni alleate, un incontro nel quale abbiamo trattato tanto il tema dei rapporti bilaterali, quanto ovviamente le grandi questioni e gli scenari internazionali, la crisi in Medio Oriente, sicurezza e libertà di navigazione, e quindi lo stretto di Hormuz”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni all’arrivo all’evento “L’agricoltura, il futuro”, a Milano. “Abbiamo parlato di alcuni dossier che sono particolarmente importanti per l’Italia, penso alla Libia e al Libano“. “Abbiamo parlato di Ucraina, abbiamo parlato di Cina, prossima visita del presidente americano”. Un incontro “sicuramente proficuo, sicuramente costruttivo, sicuramente franco“, ha aggiunto la presidente del Consiglio.