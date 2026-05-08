Meloni riceve Rubio a Palazzo Chigi: la stretta di mano tra la premier e il segretario di Stato Usa

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, è arrivato a Palazzo Chigi per un incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ad accogliere Rubio nel cortile interno della sede del governo è stato il consigliere diplomatico della premier, Fabrizio Saggio. La stretta di mano tra Meloni e Rubio è avvenuta poco dopo nella Sala dei Galeoni, davanti a fotografi e telecamere, prima dell’avvio del colloquio ufficiale tra i due. “Come stai?”, ha chiesto la presidente del Consiglio al suo ospite prima della tradizionale foto di rito. Nella delegazione statunitense è presente anche l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta. Dopo il momento istituzionale aperto alla stampa, i due leader si sono spostati per dare inizio all’incontro bilaterale.