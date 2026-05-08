Malpensa, sequestrati 6.290 farmaci illegali: il blitz della Guardia di Finanza

(LaPresse) Sequestrate 6.290 confezioni tra medicinali e presidi medico-chirurgici privi delle necessarie autorizzazioni per la commercializzazione in Italia. L’operazione è stata condotta dai militari della Guardia di Finanza – Gruppo Malpensa – insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presso lo scalo aeroportuale di Varese. Le attività investigative si sono basate sul monitoraggio dei flussi di passeggeri e delle spedizioni merci, con il supporto di sistemi avanzati di screening. Tra i prodotti sequestrati figurano farmaci non autorizzati alla vendita sul territorio nazionale e quindi non conformi alla normativa vigente. Si tratta di medicinali destinati al trattamento di patologie cardio-cerebrovascolari, della sclerosi multipla e di lesioni midollari, oltre a prodotti utilizzati in programmi alimentari dimagranti. L’operazione rientra in un più ampio piano di intensificazione dei controlli sulla sicurezza dei prodotti e di contrasto agli illeciti doganali, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e gli interessi economici dello Stato.