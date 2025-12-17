Varese, in aeroporto Malpensa sequestrati oltre 18mila farmaci illegali

Nell’ambito dei controlli alla frontiera doganale, il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri del Gruppo Malpensa hanno intensificato le verifiche per intercettare farmaci privi delle necessarie autorizzazioni per l’immissione in commercio in Italia.

Le operazioni, basate su un’analisi dei flussi passeggeri e delle spedizioni merci e supportate da strumenti avanzati di screening, hanno portato al sequestro di 18.597 prodotti farmaceutici importati dall’estero, tutti privi dei requisiti di legge e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Undici persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria.

I medicinali erano contenuti nei bagagli dei passeggeri, nelle spedizioni postali e nei colli transitanti tramite corriere espresso. Tra questi, prodotti destinati al trattamento di patologie cardio-cerebrovascolari, sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale, alla perdita di peso e all’ambito della medicina estetica, tutti non conformi alle normative sanitarie italiane.