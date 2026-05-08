Italia-Usa, Rubio incontra Tajani a Roma: al centro Iran, Ucraina e crisi globali

(LaPresse) Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, è arrivato alla Farnesina a Roma, dove è stato accolto dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Previsto un bilaterale tra i due, seguito da un incontro a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo una nota della Farnesina, al centro dei colloqui ci sarà un ampio confronto sui principali temi dell’agenda internazionale e il rafforzamento dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Tra i dossier sul tavolo figurano la guerra in Iran, la crisi nello Stretto di Hormuz e le iniziative per garantire la libertà di navigazione, oltre al cessate il fuoco tra Libano e Israele e al disarmo di Hezbollah. Si discuterà anche del futuro della missione UNIFIL, della situazione in Ucraina e delle transizioni politiche in Venezuela e a Cuba. Infine, spazio anche ai rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti, con particolare attenzione al tema strategico dei minerali critici.