Biennale Venezia 2026, scontri tra polizia e manifestanti pro Palestina

Momenti di tensione a Venezia dove si sono registrati scontri tra la polizia e i manifestanti nel corso del corteo pro Palestina, organizzato per protestare contro il padiglione di Israele alla Biennale. I manifestanti hanno provato ad avanzare verso l’ingresso dell’Arsenale ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa. Inoltre sono decine le esposizioni della Biennale che rimangono chiuse per lo sciopero di lavoratrici e lavoratori della cultura che disapprovano la presenza del padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina.