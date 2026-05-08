Biennale Arte, scontri tra polizia e manifestanti al corteo pro Pal

Momenti di tensione a Venezia, dove nel pomeriggio si sono registrati scontri tra la polizia e i manifestanti nel corso del corteo pro Palestina organizzato contro il padiglione di Israele alla manifestazione.

I pro Pal hanno provato ad avanzare in corteo verso l’ingresso della Biennale, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa.

Uno degli striscioni pro Pal che ha attraversato le calli di Venezia nel pomeriggio. (Foto: Paola Garbuio/LaPresse)

Nel primo pomeriggio, il vicepremier Matteo Salvini aveva detto che avrebbe visitato i padiglioni di Russia e Israele “perché l’arte non ha colori, non ha confini, non ha censura e non ha limiti e avvicina popoli e culture”.

“Sono qui per mettere il mio mattoncino per porre fine a polemiche che non dovrebbero coinvolgere una realtà straordinaria come la Fondazione Biennale“, ha aggiunto in serata Salvini, a margine della sua visita alla Biennale Arte.