Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 8 maggio 2026

Ultima ora

Biennale Arte, scontri tra polizia e manifestanti al corteo pro Pal

Biennale Arte, scontri tra polizia e manifestanti al corteo pro Pal
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite
, , ,

Si protesta contro la presenza di Israele alla manifestazione culturale nella Laguna

Momenti di tensione a Venezia, dove nel pomeriggio si sono registrati scontri tra la polizia e i manifestanti nel corso del corteo pro Palestina organizzato contro il padiglione di Israele alla manifestazione.

I pro Pal hanno provato ad avanzare in corteo verso l’ingresso della Biennale, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa.

Biennale Arte, scontri tra polizia e manifestanti al corteo pro Pal
Uno degli striscioni pro Pal che ha attraversato le calli di Venezia nel pomeriggio. (Foto: Paola Garbuio/LaPresse)

Nel primo pomeriggio, il vicepremier Matteo Salvini aveva detto che avrebbe visitato i padiglioni di Russia e Israele “perché l’arte non ha colori, non ha confini, non ha censura e non ha limiti e avvicina popoli e culture”.

Sono qui per mettere il mio mattoncino per porre fine a polemiche che non dovrebbero coinvolgere una realtà straordinaria come la Fondazione Biennale“, ha aggiunto in serata Salvini, a margine della sua visita alla Biennale Arte.

© Riproduzione Riservata