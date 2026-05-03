Ucraina, 3 morti e oltre venti feriti per attacchi russi a Odessa e Sumy

Tre morti e oltre venti feriti. È il bilancio di una serie di attacchi in Ucraina nelle regioni di Odessa e Sumy come riferisce Ukrinform.Nella regione di Odessa, due persone sono state uccise e altre cinque ferite a seguito di un attacco alle infrastrutture portuali. Nella regione di Sumy, una persona è stata uccisa e altre 18 ferite nelle ultime 24 ore a seguito di attacchi russi. Ne dà notizia Oleh Hryhorov, capo dell’Amministrazione militare regionale, che scrive: “Un uomo di 45 anni è stato ucciso nella località di Krasnopillia; altre 18 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 2 anni”