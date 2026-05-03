Ucraina, attacco russo a Odessa e Sumy: 3 morti e oltre venti feriti

Tre morti e oltre venti feriti in Ucraina. È il bilancio di una serie di attacchi nelle regioni ucraine di Odessa e Sumy come riferisce Ukrinform. Nella regione di Odessa, due persone sono state uccise e altre cinque ferite a seguito di un attacco alle infrastrutture portuali.

Oleh Kiper, capo dell’Amministrazione militare regionale di Odessa, ha comunicato la notizia su Telegram: “Il nemico continua a colpire infrastrutture civili e portuali nella regione di Odessa – ha scritto – Purtroppo, due persone sono state uccise e altre cinque ferite. Le mie più sincere condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari”.

Nella regione di Sumy, una persona è stata uccisa e altre 18 ferite nelle ultime 24 ore a seguito di attacchi russi. Ne dà notizia Oleh Hryhorov, capo dell’Amministrazione militare regionale, che scrive: “Un uomo di 45 anni è stato ucciso nella località di Krasnopillia; altre 18 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 2 anni”.

51 droni ucraini abbattuti nella regione di Leningrado

Le forze di difesa aerea russe hanno distrutto 51 droni ucraini nella regione di Leningrado. Lo ha scritto il governatore Alexander Drozdenko, come riporta l’agenzia Tass.