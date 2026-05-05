Usa, nuovo attacco contro una presunta barca di narcotrafficanti: due morti

L’esercito statunitense ha annunciato di aver lanciato un altro attacco contro un’imbarcazione accusata di trasportare droga nel Mar dei Caraibi. L’attacco, avvenuto lunedì 4 maggio, ha causato due morti. La campagna dell’amministrazione Trump, volta a far saltare in aria presunte navi utilizzate per il traffico di droga nelle acque latinoamericane, è in corso dall’inizio dello scorso settembre e ha provocato almeno 188 vittime in totale. Nonostante la guerra con l’Iran, la serie di attacchi si è intensificata nelle ultime settimane, a dimostrazione che le aggressive misure adottate dall’amministrazione statunitense per contrastare quello che definisce “narcoterrorismo” nell’emisfero occidentale non accennano a diminuire. L’esercito non ha fornito prove che alcuna delle imbarcazioni trasportasse droga.