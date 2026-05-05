Hantavirus, epidemia sulla nave da crociera: almeno 3 morti

Una nave da crociera con quasi 150 persone a bordo è rimasta al largo di Capo Verde lunedì, dopo che tre passeggeri sono morti e diversi altri si sono ammalati gravemente a causa di una sospetta epidemia di hantavirus. Lo stato insulare africano ha inviato a bordo un’équipe composta da due medici, un’infermiera e uno specialista di laboratorio. Ann Lindstrand, funzionaria dell’Oms a Capo Verde, ha spiegato all’Associated Press che si stanno pianificando evacuazioni per trasportare passeggeri in ambulanza in aeroporto, per poi trasferirli in aereo fuori dall’arcipelago.

La MV Hondius, una nave dei Paesi Bassi impegnata in una crociera polare di diverse settimane dall’Argentina all’Antartide e verso alcune isole dell’Atlantico meridionale, ha richiesto assistenza alle autorità sanitarie locali dopo aver raggiunto l’isola di Capo Verde, al largo della costa dell’Africa occidentale. Tuttavia a nessuno è stato permesso di sbarcare, ha dichiarato la compagnia di navigazione olandese Oceanwide Expeditions. L’hantavirus è una malattia rara che si diffonde tipicamente attraverso il contatto con roditori infetti o i loro fluidi corporei. Le autorità sanitarie stanno indagando sulle cause dell’epidemia.