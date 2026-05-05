Met Gala 2026, da Bad Bunny a Beyoncé e Rihanna: i look delle star

Lunedì 4 maggio si è tenuto a New York il Met Gala 2026, il celebre evento mondano annuale di raccolta fondi in favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art organizzato dalla rivista Vogue. Lo scorso anno sono stati raccolti oltre 31 milioni di dollari, un record. Una vera e propria parata di stelle del mondo del cinema, della musica, dello sport e dello spettacolo si è presentata lungo l’iconica scalinata del Metropolitan Museum of Art. Da Beyoncé – con Jay-Z – a Madonna, da Kim Kardashian a Cher, da Bad Bunny (che si è presentato in versione “anziana”, praticamente irriconoscibile) a Dwayne Johnson, da Teyana Taylor a Julianne Moore, passando per Emily Blunt, Stanley Tucci, Carey Mulligan, Greta Gerwig e moltissimi altri. Alcune star si sono presentate con look piuttosto eccentrici. Altre hanno preferito outfit più sobri. Ecco una parata di stelle fuori dal Metropolitan Museum of Art.