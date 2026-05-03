Baghdad, i primi pellegrini si dirigono in Arabia Saudita per eseguire i riti annuali dell'Hajj

Centinaia di pellegrini iracheni sono partiti sabato da Baghdad per l’Arabia Saudita per compiere l’annuale pellegrinaggio islamico Hajj. Il gruppo era uno dei tanti che facevano viaggi simili dagli aeroporti di tutto il paese per intraprendere il viaggio della loro vita. L’Hajj annuale è uno dei cinque pilastri dell’Islam e i musulmani sono tenuti a intraprenderlo almeno una volta nella vita se sono fisicamente e finanziariamente in grado. Uno dei pellegrini saliti sull’aereo sabato ha detto che non vedeva l’ora di recarsi alla Mecca dove aveva intenzione di pregare per la pace in Iraq e nel Medio Oriente. Il pellegrinaggio annuale dell’Hajj riunisce milioni di musulmani da tutto il mondo, rendendolo uno dei raduni religiosi più grandi del mondo. Per coloro che compiono il pellegrinaggio, si tratta di una profonda esperienza spirituale che sperano possa cancellare i peccati, avvicinarli a Dio e mettere in risalto l’unità musulmana. Il pellegrinaggio di quest’anno inizierà la sera del 25 maggio e si concluderà il 30 maggio.