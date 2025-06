Quest'anno le autorità prevedono l'afflusso di oltre 1,8 milioni di persone

Migliaia di fedeli musulmani si sono recati nel simbolico complesso di Mina, in Arabia Saudita, dove si svolge il tradizionale pellegrinaggio islamico, denominato Hajj. Hanno celebrato per il secondo giorno il rituale della “lapidazione del diavolo” che consiste nel lanciare sassolini contro dei pilastri. In seguito i pellegrini torneranno alla Mecca per circondare ancora una volta la Kaaba. Quest’anno le autorità prevedono l’afflusso di oltre 1,8 milioni di persone.

