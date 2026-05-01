Primo Maggio, Roma si prepara al concertone: ingenti i controlli di sicurezza in piazza San Giovanni

Roma si prepara al Primo Maggio. Migliaia le persone che sono già arrivate in piazza San Giovanni, in attesa del concertone. Ingenti i controlli di sicurezza per garantire la massima sicurezza dell’evento. Predisposti anche diversi check point medici per sopperire ad eventuali necessità sanitarie. Fluido il transito delle persone che si prepara ad assistere, sotto il sole romano, alla più grande manifestazione musicale gratuita italiana, senza dimenticare però il focus dedicato al lavoro. Quest’anno, infatti, i sindacati CGIL, CISL e UIL, organizzatori dell’evento hanno scelto come tema il ‘lavoro dignitoso’.