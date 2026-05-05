Zanardi, il figlio Nicolò ai funerali: “Vi racconto l’Alex che si fa il caffè e impasta la pizza”

“C’è qualcosa che forse non sanno. Un piccolo aspetto dell’Alex di casa. Non dell’Alex che vince le Paralimpiadi o i mondiali di Indy, ma l’Alex che si fa il caffè, che il sabato sera impasta la pizza, che ti guarda e dice: ascoltami, aiutami un attimo a ‘pistolare’ con lo spid che io non ci capisco niente”. A dirlo è Nicolò Zanardi, figlio di Alex, intervenuto al termine dei funerali del padre nella basilica di Santa Giustina a Padova. Nicolò ha raccontato un padre lontano dall’immagine pubblica del campione: un uomo che affrontava le piccole cose quotidiane col sorriso, dagli occhiali che sembravano telescopi al telefono tenuto a cinque metri dal viso. “Quando lo vedevo fare il caffè o impastare la pizza, sempre col sorriso, ho capito una cosa che lui aveva sempre detto – ha proseguito – che non è necessario pensare alle grandi sfide per trovare la gioia. Parte dalle piccole cose”. Il figlio ha poi tratto la morale di quella lezione silenziosa: “Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa. Chiunque può averla”, ha concluso Nicolò.