David Donatello 2026, Vinicio Marchioni: “È la terza volta che mi candidano speriamo bene”

“Quando viene riconosciuto il grande lavoro fatto da un attore su un personaggio è sempre un riconoscimento bellissimo”. Così l’attore Vinicio Marchioni al Quirinale a margine dell’incontro dei candidati al David di Donatello 2026 con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Essere uno dei candidati come non protagonista per questo film, che è per un ruolo difficile, su un boss dell”ndrangheta, uno dei peggiori padri possibili immaginabili. Quindi è stato un grande lavoro, sono molto contento, perché poi sono delle occasioni queste meravigliose davvero, quindi è un privilegio essere qui, un onore essere qui. Vediamo come va la terza, vediamo se si sbagliano fino in fondo”, ha aggiunto Marchioni.