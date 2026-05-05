Alex Zanardi, la cognata ai funerali: “‘Combattente’ è la tua essenza più vera”

“Combattente. Credo che questa parola racchiuda la tua essenza più vera”. A dirlo è Barbara Manni, cognata di Alex Zanardi, che ha preso la parola a nome della famiglia davanti all’altare della basilica di Santa Giustina a Padova, al termine dei funerali dell’ex pilota e campione paralimpico morto a 59 anni. Manni ha ricordato la moglie Daniela: “La tua compagna di vita insostituibile, complice di questa vita non ordinaria che ti sei scelto – ha proseguito – che con i fatti e i gesti di ogni giorno ha dimostrato a tutti che la vita non necessariamente ti deve sopraffare, ma che si può aggredire e prendere a morsi”. La cognata ha poi rivolto un pensiero al figlio Nicolò e ai nipoti Nicola e Francesco, sottolineando come senza il sostegno silenzioso di chi è rimasto accanto ad Alex, “la storia che abbiamo ammirato fino ad oggi probabilmente non sarebbe stata la stessa”. La cerimonia si è conclusa con l’ascolto di Combattente di Fiorella Mannoia, canzone scelta dalla famiglia in onore del campione.