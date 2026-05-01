Primo Maggio, de Magistris: "La Costituzione tradita viene difesa dal popolo"

“Un Primo Maggio di attuazione della Costituzione per i diritti come il lavoro, l’ambiente, la salute, che vengono massacrati da un sistema di potere locale e nazionale sempre più aggressivo. La Costituzione tradita viene difesa dal popolo”, ha detto Luigi de Magistris che ha partecipato alla marcia del Primo Maggio a Bagnoli organizzata dai comitati civici, lavoratori e residenti del quartiere. “Un Primo Maggio di lotta che non è una festa ma la difesa dei diritti e del territorio e non è un caso che si faccia proprio a Bagnoli”. Queste le parole di Eddy Sorge del comitato 7 novembre, tra i promotori del Primo Maggio alternativo.