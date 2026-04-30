Usa, Re Carlo III lascia il Paese dopo una visita di quattro giorni

Re Carlo III d’Inghilterra ha lasciato gli Stati Uniti giovedì al termine di una visita di Stato di quattro giorni. All’arrivo alla Joint Base Andrews nel Maryland, è stato accolto da Monica Crowley, responsabile del protocollo degli Stati Uniti, e da Christian Turner, ambasciatore britannico negli Stati Uniti. Ha attraversato la pista fino a raggiungere il tappeto rosso, passando davanti alla Guardia d’Onore, prima di imbarcarsi sul volo diretto alle Bermuda. Sarà la sua prima visita come re in un territorio britannico d’oltremare. Il re e la regina Camilla hanno fatto tappa in Virginia giovedì prima di concludere la loro visita negli Stati Uniti alla Casa Bianca con un saluto formale da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Camilla è partita separatamente per tornare nel Regno Unito.