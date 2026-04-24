Spazio, Jack Schmitt ricorda la sua passeggiata sulla Luna: "E' stato come tornare bambini"

L’astronauta dell’Apollo Harrison “Jack” Schmitt sa cosa provava l’equipaggio dell’Artemis II quando, all’inizio di questo mese, è decollato per uno storico sorvolo lunare. Pura eccitazione e la prospettiva di molto di più. Schmitt è uno dei quattro astronauti ancora in vita che hanno camminato sulla Luna durante le missioni Apollo più di 50 anni fa. Primo scienziato a mettere piede sulla Luna, trascorse tre giorni con il collega Eugene Cernan raccogliendo campioni di roccia e suolo. “Ci troviamo in un ambiente con gravità pari a 1:6. Questo significa che possiamo camminare molto più facilmente di quanto potremmo fare qui sulla Terra”, ha detto. “Certo, indossavamo una tuta pressurizzata, ma camminare era comunque come tornare bambini”.