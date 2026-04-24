Usa, enorme tornado in Oklahoma si abbatte su alcune case

Un potente tornado si è abbattuto sull’Oklahoma, scoperchiando edifici, abbattendo pali della luce e costringendo le squadre di soccorso a intervenire in una comunità rurale vicino alla base aerea di Vance. Un tornado ha attraversato parte di Enid, una città di circa 50.000 abitanti vicino al confine settentrionale dello stato. Video pubblicati online mostrano una colonna d’aria in rapido movimento che si abbatte sulla zona insieme a case completamente distrutte. Non ci sono state segnalazioni di vittime e solo feriti lievi nelle ore successive al passaggio del tornado. Le autorità hanno proceduto ad un controllo porta a porta in alcuni quartieri, per verificare le condizioni dei residenti. La contea di Garfield comprende la base aerea di Vance, che si trova a circa 129 km a nord di Oklahoma City.