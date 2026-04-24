Chernobyl, un gruppo di operai torna sul luogo del disastro: il tempo sembra essersi fermato

Un gruppo di ex addetti alle operazioni di bonifica è tornato a Chernobyl in vista del 40° anniversario del disastro nucleare del 1986, rivisitando i luoghi in cui un tempo contribuirono a contenere il peggior incidente nucleare della storia. Durante il viaggio si sono fermati a Pripyat, la vicina città che ospitava i lavoratori di Chernobyl e che è stata abbandonata dopo l’incidente. Dopo l’esplosione e l’incendio del 26 aprile alla centrale nucleare di Chernobyl, soldati, vigili del fuoco, ingegneri, minatori e medici furono chiamati da tutta l’allora Unione Sovietica. Erano conosciuti come “liquidatori”, un termine generico e minaccioso dell’era sovietica per indicare coloro che erano incaricati di eliminare un problema. Nell’arco di quattro anni, circa 600.000 persone parteciparono alle pericolose operazioni di bonifica. Tra coloro che sono tornati c’era un gruppo di veterani provenienti dalla regione di Poltava, nell’Ucraina centrale. Stanislav Tolumnyi ha affermato che la sua esperienza come vigile del fuoco dal 1987 al 1988 ha plasmato la sua vita ed è fondamentale per la sua identità. Ha lavorato alla decontaminazione di edifici e attrezzature a Pripyat. Al suo ritorno, ha descritto un misto di dolore e gratitudine.