Artemis II, completato il viaggio ‘record’ attorno alla Luna: rotta verso la Terra

Gli astronauti della missione Artemis II hanno completato il loro viaggio record intorno alla Luna superando il record di distanza dalla terra dell’Apollo 13. Durante il sorvolo, i membri dell’equipaggio, tre americani e un canadese hanno potuto ammirare immagini mai viste prima del lato nascosto della Luna a occhio nudo, oltre a un’eclissi solare. L’equipaggio ha temporaneamente perso il contatto con il Centro di Controllo Missione mentre passava dietro la Luna senza fermarsi. Ora la missione è di ritorno verso la Terra. L’ammaraggio è previsto per venerdì.

Trump all’equipaggio: “Avete fatto la storia”

“Oggi avete fatto la storia e avete reso tutta l’America davvero orgogliosa, incredibilmente orgogliosa”. Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, in una telefonata con gli astronauti della navicella Artemis II dopo il loro storico sorvolo lunare. Trump – riportano i media americani – ha poi invitato gli astronauti alla Casa Bianca.