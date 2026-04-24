Ucraina, attacco russo con i droni su Odessa: due morti e 12 feriti

Due persone sono morte e oltre una dozzina sono rimaste ferite in un attacco russo avvenuto nella notte sulla città portuale di Odessa, sul Mar Nero, in Ucraina. Il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina ha segnalato che edifici residenziali e infrastrutture civili sono stati colpiti. Secondo il rapporto, diversi edifici residenziali sono stati distrutti. Oltre 140 soccorritori sono stati impegnati in operazioni in tutta la città per far fronte alle conseguenze dell’attacco. Oleh Kiper, capo dell’amministrazione statale regionale di Odessa, ha dichiarato che un drone russo ha colpito anche una nave mercantile battente bandiera di Saint Kitts e Nevis, diretta al porto di Odessa. A bordo è scoppiato un incendio, ma non si sono registrati feriti, ha aggiunto Kiper.