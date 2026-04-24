Iran, Trump: "Tengo chiuso lo Hormuz perchè non voglio che guadagnino 500 milioni al giorno"

Giovedì, nello Studio Ovale, il Presidente Donald Trump ha risposto alle domande dei giornalisti in merito al conflitto con l’Iran. Interrogato sui negoziati con l’Iran, Trump ha affermato: “Abbiamo parlato con loro, ma non sanno nemmeno chi guida il Paese”. I giornalisti hanno anche chiesto il presidente sullo Stretto di Hormuz. “Al momento lo teniamo chiuso”, ha risposto Trump, aggiungendo poi: “Abbiamo il controllo totale dello stretto”. Ha spiegato di essersi rifiutato di permettere all’Iran di riaprire lo stretto perché “non voglio che guadagnino 500 milioni di dollari al giorno finché non risolvono questa questione”.