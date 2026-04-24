Iran, il Pentagono vorrebbe sospendere la Spagna dalla Nato. Sanchez: “Ci atteniamo a documenti ufficiali” – La diretta

Donald Trump ieri sera è tornato a parlare dell’Iran affermando che non userebbe l’atomica contro Teheran: “A nessuno dovrebbe essere consentito di usarla”, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Poi ha ribadito di non voler “fare le cose affrettate, voglio prendermi il tempo che serve”, “abbiamo un sacco di tempo e voglio ottenere un grande accordo”. Intanto secondo la Cnn gli Usa stanno pianificando nuovi attacchi su Hormuz nel caso in cui l’attuale cessate il fuoco con l’Iran dovesse fallire.

Guerra in Medio Oriente – La diretta di oggi venerdì 24 aprile Inizio diretta: 24/04/26 07:00 Fine diretta: 24/04/26 23:00