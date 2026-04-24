Iran, il Pentagono vorrebbe sospendere la Spagna dalla Nato. Sanchez: “Ci atteniamo a documenti ufficiali” – La diretta

Donald Trump ieri sera è tornato a parlare dell’Iran affermando che non userebbe l’atomica contro Teheran: “A nessuno dovrebbe essere consentito di usarla”, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Poi ha ribadito di non voler “fare le cose affrettate, voglio prendermi il tempo che serve”, “abbiamo un sacco di tempo e voglio ottenere un grande accordo”. Intanto secondo la Cnn gli Usa stanno pianificando nuovi attacchi su Hormuz nel caso in cui l’attuale cessate il fuoco con l’Iran dovesse fallire.
Un convoglio di aiuti medici è partito dalla Turchia diretto in Iran. Il convoglio, composto da sei camion, è partito da Van, nella Turchia orientale, per attraversare il valico di frontiera di Gurbulak. Lo ha reso noto il direttore sanitario di Van, Muhammed Tosun, all’agenzia Anadolu. “Il carico comprende medicinali e forniture mediche”, ha affermato Tosun. “In precedenza avevamo inviato tre camion. Con quelli di oggi, saranno stati consegnati ai nostri colleghi iraniani un totale di nove camion di materiali di soccorso a beneficio dei loro cittadini”, ha aggiunto.
La guerra in Iran ha prosciugato le scorte Usa di armi fondamentali e costose. È quanto scrive il New York Times (Nyt), citando fonti dell’amministrazione e del Congresso che sottolineano che la fretta del Pentagono per riarmare le proprie forze in Medioriente lo rende meno pronto ad affrontare potenziali avversari come la Russia e la Cina.
“Da quando è iniziata la guerra con l’Iran alla fine di febbraio, gli Stati Uniti hanno consumato circa 1.100 dei propri missili da crociera stealth a lungo raggio, costruiti in vista di un conflitto con la Cina, una cifra vicina al numero totale rimasto nelle scorte statunitensi”, scrive il Nyt, aggiungendo che “l’esercito ha lanciato più di 1.000 missili da crociera Tomahawk, circa 10 volte il numero che acquista attualmente ogni anno”.
Il giornale riferisce anche che “il Pentagono ha utilizzato più di 1.200 missili intercettori Patriot durante la guerra, al costo di oltre 4 milioni di dollari ciascuno, e più di 1.000 missili a terra Precision Strike e Atacms, lasciando le scorte a livelli preoccupantemente bassi, secondo le stime interne del Dipartimento della Difesa e dei funzionari del Congresso”.
Il New York Times scrive che il conflitto ha inoltre messo in evidenza l’eccessiva dipendenza del Pentagono da missili e munizioni troppo costosi, in particolare gli intercettori di difesa aerea, nonché le preoccupazioni sulla capacità dell’industria della difesa di sviluppare armi più economiche, specialmente droni d’attacco, in tempi molto più rapidi.
“Noi non lavoriamo sulle e-mail ma sui documenti ufficiali e le posizioni che prende il governo degli Stati Uniti. La nostra posizione è chiara: assoluta collaborazione con gli alleati però sempre nella cornice del diritto internazionale”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez, al suo arrivo al vertice informale dei leader Ue a Nicosia, Cipro, rispondendo a una richiesta di commento sulla notizia secondo cui in una nota interna del Pentagono viene ventilata la possibilità di sospendere la Spagna dalla Nato a causa delle divergenze sulla questione iraniana. La notizia è stata riportata da Reuters, che cita un funzionario statunitense, e rilanciata sui principali media iberici.
“Le prospettive del mercato globale del gas naturale sono state significativamente modificate dal conflitto in Medioriente, con un grave shock dell’offerta che ha sconvolto i fondamentali del mercato e posticipato la prevista ondata di nuove forniture di Gnl”. Lo sottolinea l’Aie, nel suo ultimo rapporto trimestrale.
I prezzi del gas naturale in Asia e in Europa hanno raggiunto i livelli più alti da gennaio 2023. Sulla base di quanto accaduto lo scorso inverno, con “eventi meteorologici freddi, comprese le grandi tempeste invernali in Nord America, Europa e Asia orientale”, che hanno provocato “forti picchi nella domanda di gas”, l’Aie raccomanda “flessibilità dell’approvvigionamento di gas per la sicurezza energetica, anche nei sistemi con quote crescenti di produzione di energia rinnovabile dipendente dalle condizioni meteorologiche”.
Il rapporto sottolinea l’importanza di “rafforzare la sicurezza globale dell’approvvigionamento di gas attraverso investimenti adeguati e continui lungo tutta la catena del valore del Gnl e una maggiore cooperazione internazionale tra produttori e consumatori”. Per l’Aie, “un portafoglio diversificato di contratti a lungo termine può offrire vantaggi agli importatori di gas in termini di mitigazione della volatilità dei prezzi nei periodi di interruzione”.
“Oltre all’impatto immediato”, l’Aie, l’agenzia internazionale dell’energia prevede che la crisi in Medio Oriente “avrà ripercussioni sulle prospettive a medio termine”. “I danni alle infrastrutture di liquefazione del Gnl in Qatar – spiega . ridurranno la crescita prevista dell’offerta e ritarderanno di almeno due anni l’impatto della prevista ondata di espansione globale del Gnl”.
“L’effetto combinato delle perdite di offerta a breve termine e della crescita più lenta della capacità potrebbe tradursi in una perdita cumulativa di circa 120 miliardi di metri cubi di offerta di Gnl tra il 2026 e il 2030 – sottolineato l’Aie -. Sebbene si preveda che i nuovi progetti di liquefazione in altre regioni compenseranno nel tempo queste perdite, l’impatto prolungherà la fase di tensioni sul mercato fino al 2026 e al 2027”.
“Stamattina ho avuto un buon colloquio con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e abbiamo incaricato i nostri ministeri della Difesa di lavorare su diversi fronti e su vari argomenti, non solo sul futuro aereo da combattimento, ma anche su diverse vie di cooperazione tra i nostri due Paesi. Sono quindi i nostri ministeri della Difesa ad avere questo mandato per le prossime settimane. Continuiamo ad andare avanti. L’Europa non ha mai avuto tanto bisogno di unità, indipendenza e sovranità”. Lo afferma il presidente francese, Emmanuel Macron, al suo arrivo al Consiglio europeo informale a Nicosia, Cipro.
Ieri davanti agli altri leader europei “ho difeso” la sospensione dell’accordo Ue-Israele, “perché il doppio standard che l’Europa sta utilizzando in Ucraina e in Medioriente è qualcosa che ci sta delegittimando non solo all’esterno ma anche all’interno davanti alle nostre società. L’articolo 2 dell’accordo parla di rispettare il diritto internazionale e umanitario e chiaramente Israele non lo sta rispettando né in Libano, né in Cisgiordania, né a Gaza”. Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, arrivando al vertice informale dei leader Ue a Nicosia, Cipro.
“Non può essere che siamo uniti, come è giusto che sia”, “sull’Ucraina e in Medioriente no”, ha proseguito. “Purtroppo alcuni governi sono a favore e altri contrari, non c’è unità e il risultato è l’indebolimento della posizione dell’Ue nella nostra legittimità politica e nella nostra credibilità al momento di difendere cause giuste come quella ucraina”, ha concluso.
“Sono e sarò sempre incredibilmente grata a tutti coloro che si sono adoperati per la mia liberazione quando, questo mese, sono stata presa in ostaggio da una fazione armata in Iraq. Tantissime persone – fra cui, ma non solo, funzionari governativi, organizzazioni per la libertà di stampa e la mia meravigliosa comunità di colleghi giornalisti e amici – hanno profuso un impegno immenso per garantire che il mio caso continuasse a ricevere grande attenzione. Grazie di cuore a tutti voi”. Lo scrive in un post su X la giornalista Shelly Kittleson, rapita il 31 marzo dalla milizia irachena Kataib Hezbollah, sostenuta dall’Iran, la cui liberazione è stata annunciata il 7 aprile.
“Ieri sera abbiamo discusso della crisi energetica attraverso due punti. La prima è quella delle misure a breve termine che sono state presentate dalla Commissione. E continueremo la discussione. In realtà, ieri sera abbiamo deciso di incaricare i ministri delle finanze di continuare la discussione, a maggio avremo due riunioni Ecofin, una regolare il 5 maggio e una informale a Cipro il 22 e 23 maggio, per tornare con proposte molto specifiche sulle misure a breve termine per quanto riguarda la crisi energetica”. Lo afferma il presidente di Cipro, Nikos Christodoulidis, della presidenza di turno Ue, al suo arrivo al Consiglio europeo informale a Nicosia, Cipro.
“Allo stesso tempo, sembra che abbiamo bisogno di una visione d’insieme. Abbiamo bisogno di un approccio a lungo termine, anche nel contesto della volontà di diventare strategicamente autonomi. L’obiettivo generale è realizzare l’Unione dell’energia e, in questo contesto speriamo di avere l’approccio generale sul pacchetto EU Grid entro giugno”, aggiunge.
A quanto si apprende, a margine dei lavori del Consiglio europeo informale in corso a Cipro, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto ieri un colloquio con il Cancelliere tedesco, Friedrich Merz, per uno scambio di vedute sui principali dossier europei e internazionali di comune interesse.
Funzionari militari statunitensi stanno elaborando nuovi piani per colpire le capacità iraniane nello Stretto di Hormuz nel caso in cui l’attuale cessate il fuoco con l’Iran dovesse fallire. Lo riporta la Cnn, citando diverse fonti a conoscenza della questione. Tra le varie tipologie di obiettivi prese in considerazione, figurano attacchi mirati in particolare agli “obiettivi dinamici” intorno allo Stretto di Hormuz, alla parte meridionale del Golfo Persico e al Golfo dell’Oman.
Le fonti hanno descritto potenziali attacchi contro piccole imbarcazioni d’attacco veloci, navi posamine e altre risorse asimmetriche che hanno permesso a Teheran di bloccare efficacemente queste rotte marittime strategiche e di utilizzarle come strumento di pressione sugli Stati Uniti.
“Non ci sto pensando molto”. Così Donald Trump ha risposto alla domanda di un giornalista su cosa pensasse dell’ipotesi di partecipazione dell’Italia al posto dell’Iran ai Mondiali di calcio, come proposto dal suo inviato speciale, Paolo Zampolli, secondo quanto riportato dal Financial Times. “Nessuna comunicazione proveniente dagli Usa ha detto loro (all’Iran, ndr) che non possono venire”, ha aggiunto il segretario di Stato, Marco Rubio, presente nello Studio Ovale. “Tuttavia, non so da dove provenga questa voce”, ha aggiunto Rubio. Via libera agli atleti, ma “non vogliamo persone legate ai pasdaran”, ha concluso.
Donald Trump fornisce un resoconto dell’incontro odierno alla Casa Bianca tra i rappresentanti di Israele e Libano. “L’incontro è andato molto bene! Gli Stati Uniti collaboreranno con il Libano per aiutarlo a proteggersi da Hezbollah. Il cessate il fuoco tra Israele e Libano sarà prorogato di tre settimane”, annuncia il presidente su Truth.
“Attendo con impazienza di ospitare, nel prossimo futuro, il Primo Ministro di Israele, Bibi Netanyahu, e il Presidente del Libano, Joseph Aoun. È stato un grande onore prendere parte a questo incontro davvero storico!”, afferma Trump. Per parte americana, all’incontro, oltre allo stesso presidente, hanno preso parte il vicepresidente, JD Vance, il segretario di Stato, Marco Rubio, l’ambasciatore in Israele, Mike Huckabee, e l’ambasciatore in Libano, Michel Issa. Per parte israeliana, ha partecipato l’ambasciatore a Washington Yechiel Leiter e per il Libano l’ambasciatrice Nada Hamadeh Moawad.