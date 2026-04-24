Iran, Trump: "Se non si raggiunge un accordo, lo chiuderò militarmente"

Il presidente Donald Trump ha dichiarato di non voler affrettare la fine della guerra con l’Iran, mentre i negoziati si protraggono. “Non voglio avere fretta”, ha affermato Trump, aggiungendo che la leadership iraniana è in “caos”. Durante un incontro con i giornalisti nello Studio Ovale, Trump ha anche respinto le domande sul fatto che il conflitto stia superando la durata di quattro-sei settimane che lui e i suoi collaboratori avevano inizialmente previsto per la guerra. “Ho messo fuori combattimento il Paese militarmente nelle prime quattro settimane. L’ho messo fuori combattimento militarmente”, ha detto Trump. “Ora non facciamo altro che aspettare e vedere quale accordo raggiungeremo. E se non vorranno raggiungere un accordo, allora lo chiuderò militarmente”.