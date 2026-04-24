Iran, Trump: “Non userei mai un’arma nucleare, li abbiamo gi annientati”

Il presidente Trump è apparso turbato quando un giornalista gli ha chiesto se avrebbe preso in considerazione l’uso di armi nucleari contro l’Iran. “No, non lo farei. Non ne abbiamo bisogno. Perché ne avrei bisogno? Perché fare una domanda stupida del genere?”, ha sbottato Trump che ha poi aggiunto: “Perché dovrei usare un’arma nucleare, quando li abbiamo già annientati completamente, in modo del tutto convenzionale, senza di essa. No, non la userei. Nessuno dovrebbe mai avere il permesso di usare un’arma nucleare”.