25 Aprile, Ronzulli: "Vannacci? Chi non lo festeggia non è un democratico"

“Vannacci ha bisogno di fare spettacolo e quindi ogni giorno ne tira una più grossa per recuperare spazio. Il 25 aprile è la festa di tutti, è l’Italia che festeggia la Liberazione: chi non lo festeggia non è democratico. Poi ognuno fa cosa vuole, Vannacci andrà a Venezia, non lo so”. Lo ha detto a LaPresse la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli a margine della visita al Salone del Mobile, dopo che il fondatore di Futuro Nazionale Roberto Vannacci nelle scorse ore aveva detto che non avrebbe festeggiato la festa della Liberazione perché, a suo dire, non è una festa “di tutti” e che invece avrebbe celebrato San Marco