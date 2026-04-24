Biennale Venezia, Romeo (Lega): "Su Russia e Israele, l'Occidente sta perdendo la ragione"

La giuria internazionale della Biennale d’Arte di Venezia che esclude dai premi Russia e Israele “a me sembra veramente assurdo. Quando c’è di mezzo la cultura, l’arte, il teatro, lo sport, sono tutte manifestazioni che devono unire i popoli e non dividerli. Quindi questi fatti secondo me denotano un Occidente che sta perdendo la ragione”. Lo ha detto a LaPresse il capogruppo della Lega al Senato e presidente della Lega Lombarda Massimiliano Romeo, a margine della sua visita al Salone del Mobile di Milano.