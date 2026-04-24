Dl Sicurezza, deputati FdI intonano l'inno di Mameli: le opposizioni si accodano

Prima del voto finale del decreto Sicurezza alla Camera, passato con 162 sì e 102 no, i deputati di FdI hanno intonato l’inno d’Italia, sfidando così le opposizioni, che avevano intonato ‘Bella ciao’ in apertura di seduta. I parlamentari di centrosinistra si sono quindi alzati a loro volta e hanno iniziato a cantare, con Angelo Bonelli che ha diretto il coro con le mani. Sui banchi del Governo il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e la sottosegretaria Matilde Siracusano si sono alzati a cantare, mentre i ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Nicola Molteni sono rimasti seduti. Seduti anche i deputati della Lega, che non hanno cantato l’inno.